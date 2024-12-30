ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÃËÀ­¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç29Æü¡¢Ê¡°æ¸©¤ÇÉÔË¡»ÄÎ±¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿½÷¤Î»ØÌæ¤¬¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤­¤¿Éô²°¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ïº£·î26Æü¡¢½êÂô»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î1³¬¤Ç¾¾ËÜÍªÅÍ¤µ¤ó¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢3³¬¤ÎÉô²°¤Ç¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤Î¤â¤Î¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô»þ´ÖÂÓ¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÎ©¤Áµî¤Ã¤¿30Âå¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤Î½÷¤ò29Æü¡¢Ê¡°æ¸©¤ÇÉÔË¡»Ä