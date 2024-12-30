2001Ç¯12·î¤ËÊ¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô¤ÎÂçÂ¢³¤´ß¤Çµ¯¤­¤¿º½ÉÍ´ÙË×»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¤«¤é23Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿30Æü¡¢´ÝÃ«Áï»Ò¡¦ÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤È»Ô´´Éô¤é¤¬»ö¸Î¸½¾ì¤òË¬¤ì¡¢¸¥²Ö¤·¤¿¡£»ö¸Î¸½¾ì¤òË¬¤ì¸¥²Ö¤¹¤ë´ÝÃ«Áï»Ò¡¦ÌÀÀÐ»ÔÄ¹¡Ò2024Ç¯12·î30Æü ¸áÁ°8»þ59Ê¬»£±Æ Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô¡Ó»ö¸Î¤ÏÅìµþ¤«¤éµ¢¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¶â·îÈþÈÁ¤Á¤ã¤ó¡ÊÅö»þ4ºÐ¡Ë¤¬Éã¿Æ¤Î°ìÉ§¤µ¤ó¤ÈÂçÂ¢³¤´ß¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ëµ¯¤­¤¿¡£³¤´ß¤Î¿Í¹©º½ÉÍ¤¬Ìó2¥á¡¼¥È¥ë´ÙË×¤·¡¢ÈþÈÁ¤Á¤ã¤ó¤Ïº½¤ËËä¤Þ¤Ã¤ÆÀ¸¤­Ëä¤á