¤³¤È¤·¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ëÂçÇ¼²ñ¤ò·Þ¤¨¤¿Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î½ªÃÍ¤ÏÀè½µËö¤è¤ê386±ß°Â¤¤3Ëü9894±ß¤Çº£Ç¯ºÇ¸å¤Î¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯1Ç¯¤Î½ªÃÍ¤È¤·¤Æ¤ÏµîÇ¯¤è¤ê6430±ß¹â¤¯¡¢»Ë¾å½é¤Î4Ëü±ßÂæ¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯Ëö¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò35Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤­¤ç¤¦¡¢¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤Ï¾å¾º¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àè½µ¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿¤³¤È¤ä¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«