¸½ÃÏ»þ´Ö12·î28Æü¡¢±Ñ»æ¡ØThe Telegraph¡Ù¤¬¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¥¤¥µ¥¯¤Î°ÜÀÒ¶â¤ò£±²¯5000Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó300²¯±ß¡Ë¤ËÀßÄê¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Æ±»æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¤¥µ¥¯¤òÁÀ¤¦¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ä¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ê¤É¤«¤é¤Î°ú¤­È´¤­¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÏÈà¤ËÄ¶¹â³Û¤ÎÃÍ»¥¤òÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸ø¼°Àï40»î¹ç¤Ç25¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¥¤¥µ¥¯¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¹¥Ä´¤Ç19»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ12¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤È¤¯¤Ë12