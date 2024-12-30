Âè£±£°£±²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤ÏÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡¢Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹¼ÒÁ°¤«¤é¿ÀÆàÀî¸©È¢º¬Ä®¤Î°²¥Î¸Ð¤Þ¤Ç¤ò±ýÉü¤¹¤ë£±£°¶è´Ö£²£±£·¡¦£±¥­¥í¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÁÏ²ÁÂç¤ÎµÈÅÄ¶Á(¤Ò¤Ó¤­)¡Ê£´Ç¯¡Ë¤é¡¢¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ë³Æ¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ö¥¿¥¤¥àº¹¤Ä¤±¤Æ¼¡¤ËÅÏ¤¹¡×ÁÏ²ÁÂç¤ÎµÈÅÄ¶Á¤Ï½Ð±À±ØÅÁ¤Ç£¹¿ÍÈ´¤­¤Î¶è´Ö¾Þ¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¤ÏÀÄ³ØÂç¤ÎÄáÀîÀµÌé¤È»àÆ®¤ò±é¤¸¤Æ£±ÉÃº¹¤Î¶è´Ö£²°Ì¡£½¸