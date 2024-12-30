¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×¤Î²Ï°æ¤æ¤º¤ë¤¬£²£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Þ¥æ¥ê¥«¡×ºåËÜ¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£ºåËÜ¤Ï£²£¸Æü¡¢£Ð£ï£ä£ã£á£ó£ôÈÖÁÈ¡Ö¥Þ¥æ¥ê¥«¤Î¤¦¤Ê¤²¤í¤ê¤ó¡ª¡ª¡×¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ºåËÜ¤Ë¤è¤ë¤È·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö£±£±·î¡×¤´¤í¤Ç¤ªÁê¼ê¤Ï¡Ö¿¦¾ì´Ø·¸¤Î¿Í¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÆü²Ï°æ¤Ï¡¢ºåËÜ¤ä£Ú£Á£Ú£Ù¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¡¦ÄÅÅÄ¹¯Ê¿¤È¿©»ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤ÞÍ¶¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿ºåËÜ¤¬²ò»¶Êó¹ð¤ß