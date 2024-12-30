£²£°£±£±Ç¯¤Ë·§ËÜ»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Çµ¯¤­¤¿»¦¿Í»ö·ï¤Ç¡¢À¶¿å¿´¡Ê¤³¤³¡Ë¤Á¤ã¤ó¡ÊÅö»þ£³ºÐ¡Ë¤òË´¤¯¤·¤¿Êì¡¢¿¿Í¼¤µ¤ó¡Ê£µ£±¡Ë¤¬½é¤á¤Æ¹Ö±é¤·¤¿¡£»ö·ï¤È¤½¤Î¸å¤Î²ÈÂ²¤Î¤³¤È¡¢Ì¼¤¬¿¨¤ì¡¢ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ëÈ±¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖÌ¼¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å»ö·ï¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤ë»Ò¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÈï³²¼Ô»Ù±ç¤Ø¤ÎÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£¡ÊÃæÂ¼Í³²ÃÎ¤¡Ë¡ÖÈï³²¼Ô¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×·§ËÜ»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç£±£±·î¡¢¤¯¤Þ¤â¤ÈÈï³²¼Ô»Ù±ç¥»¥ó