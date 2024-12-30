À¤³¦´¨ÎäÃÏÉ¹Àã·ÐºÑÂç²ñ³«ºÅ¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À­¼¨¤¹Ãæ¹ñµÈÎÓ»Ô19Æü¡¢Âè2²óÀ¤³¦´¨ÎäÃÏÉ¹Àã·ÐºÑÂç²ñ³«²ñ¼°¤ÎÍÍ»Ò¡£¡ÊÄ¹½Õ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô/´éÎÛé¾¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÄ¹½Õ12·î30Æü¡ÛÃæ¹ñµÈÎÓ¾ÊµÈÎÓ»Ô¤Ç19¡¢20Î¾Æü¡¢Âè2²óÀ¤³¦´¨ÎäÃÏÉ¹Àã·ÐºÑÂç²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É17¥«¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¤È´ë¶È¡¢É¹ÀãÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤é¤¬´¨ÎäÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ëÉ¹Àã·ÐºÑ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À­¤ò¶¦¤ËÃµ¤Ã¤¿¡£Æ±¾Ê¤ÏËÌÅì¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÉ¹Àã»ñ¸»¤ÎÃæ¿´ÃÏ°è¤Ë