2024Ç¯¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¡¢¤â¤¦Ç¯Ëö¡£¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡ÙËÜ»ï¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥³¥è¥¤¤Î¥«¥ä¥Î¡×¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¹æ¤Ç48ÇÕÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢Ï¢ºÜ³«»Ï¤«¤é¤Ê¤ó¤È´Ý4Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£µ­Ç°¤¹¤Ù¤­²ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹ºê¤Ø¤È±ó½Ð¤ò·è¹Ô¡ª¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼èºà¤Ç¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Î¼èºà¤ÏËÜÏ¢ºÜ½é¡£±ó½Ð¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÜ»ï¤äWeb¤Ç¤âºÜ¤»¤­¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡ªÇ¯ËöSP¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹ºê¤Ç¤ÎÌ¤¸ø³«¼Ì