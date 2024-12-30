º£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£ÆÊÌÚ¸©¤Î¿À¼Ò¤Ç¤ÏÍèÇ¯¤¬Ê¿ÏÂ¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢Î©ÇÉ¤Ê¶ÀÌß¤¬¤ª¶¡¤¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÊÌÚ¡¦¹âº¬ÂôÄ®¤Î°Â½»¿À¼Ò¤Ç¤ÏËèÇ¯¡¢¸Þ¹òË­¾÷¤Ë´¶¼Õ¤·»°ÃÊ½Å¤Í¤Î¶ÀÌß¤òÊôÇ¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂç¤­¤µ¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢¹â¤µ90¥»¥ó¥Á¡£ÌßÊÆ8É¶¤ò¤Ä¤¤¤Æºî¤Ã¤¿½Å¤µ700¥­¥í°Ê¾å¤Î¶ÀÌß¤Ï¡¢¤³¤Î½Å¤µ¤Î¤¿¤á¡¢²¼¤Î2ÃÊ¤ò¿À¼ç¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È¤Ç±¿¤Ó¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¾å¤Î¤ªÌß¤ÏÖà½÷¤¿¤Á¤¬Ã´¤¤¤Ç±¿¤Ó¡¢¤ß¤«¤ó¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë¶ÀÌß¤ÎÂç¤­¤µ