¡þÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ2²óÀïÂçºå¶Í°þ44¡½12Ä¹ºêËÌÍÛÂæ¡Ê2024Ç¯12·î30Æü²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤òÀ©¤·¡¢»Ë¾å5¹»ÌÜ¤Î¡Ö½ÕÅßÏ¢ÇÆ¡×¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ëA¥·¡¼¥É¤ÎÂçºå¶Í°þ¤¬¡¢¹¶¼é¤ËÄ¹ºêËÌÍÛÂæ¤ò°µÅÝ¡£¥·¡¼¥É¹»ÇÔÂà¤¬Áê¼¡¤¤¤À2²óÀï¤ò½çÅö¤ËÆÍÇË¡£¸µÆü¤Î3²óÀï¤Ç¤ÏÁÒÉß¡Ê²¬»³¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤ò·è¤á¤¿¡£ÅÁÅý¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¢¤½¤·¤Æº£µ¨¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤­¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÂç¤­¤¯Æ°¤«¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤òÅ¸³«¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤â¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ú