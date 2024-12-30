Hiroko Hamada¡ÎÅìµþ£³£°Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥É¥ë¡¿±ß ¥æ¡¼¥í¡¿¥É¥ë ¥æ¡¼¥í¡¿±ß ¸á¸å£³»þ¸½ºß 157.85¡¿157.86 1.0425¡¿1.0426 164.58¡¿164.65 ¸áÁ°£¹»þ¸½ºß 157.88¡¿157.93 1.0428¡¿1.0431 164.71¡¿164.73 £Î£Ù¸á¸å£µ»þ 157.82¡¿157.85 1.0424¡¿1.0425 164.58¡¿164.65