Siyi LiuChen Aizhu[¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë £³£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - Ãæ¹ñÅö¶É¤ÏÆÈÎ©·ÏÀ½Ìý½ê¤ËÂÐ¤·¡¢£²£°£²£µÇ¯Ê¬¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±²¯£µ£²£´£¹Ëü¥È¥ó¤Î¸¶ÌýÍ¢ÆþÏÈ¤òÀßÄê¤·¤¿¡£ËÇ°×´Ø·¸¼Ô¤¬£³£°ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡££±£±·î¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿£µ£¸£´Ëü¥È¥ó¤ËÂ³¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢£²£µÇ¯¤ÎÆÈÎ©·ÏÀ½Ìý½ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÁí³äÅöÎÌ¤Ï£±²¯£µ£¸£³£³Ëü¥È¥ó¡ÊÆüÎÌ£³£±£·Ëü¥Ð¥ì¥ë¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²£´Ç¯¤Ï£±²¯£·£¹£°£±Ëü¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¡£ÆÈÎ©·ÏÀ½Ìý½ê¤ÏÂç¼êÁí¹ç