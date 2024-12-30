¥×¥íÌîµå¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿³ÁÌÚÏ¡Åê¼ê¤¬¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß24ºÐ¡¢º´²ì¸©½Ð¿È¤Î³ÁÌÚÅê¼ê¤Ï¹â¹»»þÂå¤ËÂçºå¶Í°þ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÃæÆü¡¦º¬Èø¹·Åê¼ê¤ä¥í¥Ã¥Æ¡¦Æ£¸¶¶³ÂçÁª¼ê¤é¤È¶¦¤Ë½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2018Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¥×¥í6Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£µ¨¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ö¥×¥íÌîµå12µåÃÄ¹çÆ±¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥íÂ³¹Ô¤ÎÆ»