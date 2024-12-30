29Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Î²Ï°æ¤æ¤º¤ë¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÀèÆü·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Þ¥æ¥ê¥«¤ÎºåËÜ¤µ¤ó¤È¤Î¿©»ö¤Ç¤Î°ìËë¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦²Ï°æ¤æ¤º¤ë¡Û¥Þ¥æ¥ê¥«¡¦ºåËÜ¤µ¤ó¤Î·ëº§Êó¹ð¤Ï¡Ö²ò»¶Êó¹ð¤ß¤¿¤¤¤Ê¥È¡¼¥ó¤Ç¡×²Ï°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤ÞÍ¶¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿ºåËÜ¤¬²ò»¶Êó¹ð¤ß¤¿¤¤¤Ê¥È¡¼¥ó¤Ç·ëº§Êó¹ð¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤á¤Ç¤¿¤¤ºåËÜ¤ò¤µ¤ÆÃÖ¤­ZAZY¤ÎÈ±·¿¤Ë