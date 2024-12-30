Number_i¤Î¥°¥ëー¥×¸ø¼°£Ø¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬¹¹¿·¡£¡ØÈ¯É½¡ªº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î¡Ù¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¼Ì¿¿¡§ÈÖÁÈ¤ÇºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿Number_i ¢£Èù¾Ð¤àÊ¿Ìî¤È¥Ôー¥¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë´ß¡õ¿ÀµÜ»û 12·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÈ¯É½¡ªº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î～Ç¯´Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ïー¥É2024～¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖGOAT¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ ËÜÅê¹Æ¤Ï