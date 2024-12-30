Äê¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÂç¸Í²°¡Ê²£ÉÍ»Ô¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¹ñ»º¹õÌÓÏÂµí¤Î¤¹¤­Æé¡×¤ò¡¢2024Ç¯12·î27Æü¤«¤é3Ëü¿©¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£¸·Áª¤·¤¿Áú¹ß¤ê¤Î¡Ö¹ñ»º¹õÌÓÏÂµí¡×¸ª¥Ð¥é¤ò150¥°¥é¥à»ÈÍÑ¤·¡¢»Ý¤ß¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤­¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µíÆù¤Î»é¿È¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤Ç¡¢³ú¤à¤´¤È¤ËÆù¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¹­¤¬¤ë¤Û¤«¡¢ÌîºÚ¤äÆ¦Éå¤Ê¤É¤Î¶ñºà¤È¤È¤â¤Ë¼«²ÈÀ½¤Î³ä¤ê²¼¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼Ñ¹þ¤ß¡¢»Ý¤ß¤¬°ìÁØ°ú¤­Î©¤Ä¤è¤¦»Å¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£²Á³Ê¤Ï¡¢Ã±ÉÊ¤¬1890±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢Äê¿©¤¬1980±ß