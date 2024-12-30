Image: Ⓒ2024 PARAMOUNT ANIMATION. A DIVISION OF PARAMOUNT PICTURES HASBRO. TRANSFORMERS AND ALL RELATED CHARACTERS ARE TRADEMARKS OF HASBRO. Ⓒ2024 HASBRO Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï±Ç²è¤Ë¿»¤«¤í¤¦¡£º£Ç¯¤â¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¥É¥é¥Þ¡¢¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î±Ç²è¤¬Ë­ºî¤Ç¤·¤¿¡£¼Â¤Ï±Ç²è¹¥¤­¤ÎÂ¿¤¤¥®¥º¥â¡¼¥ÉÊÔ½¸Éô¡£º£²ó¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡Öº£Ç¯°ìÈÖÌÌÇò¤«¤Ã