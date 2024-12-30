º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Instagram¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡ÖÆ¬¤ò±£¤·¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ëÇ­¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ¬¤¬¡¢±¦orº¸¤Î¤É¤Ã¤Á¤Ë¤¢¤ë¤«¥¯¥¤¥º¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£Æ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï128.6Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ê¤ãÆñÌäÃæ¤ÎÆñÌä¡×¡ÖÎ¾Êý¤È¤â³°¤ì¤¿ー¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¹ñÆâ³°¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£