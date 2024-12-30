¥ô¥¡¡¼¥ß¥ê¥ª¥ó(VERMILLION)¤«¤é¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¹¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥³¥ó¥Ñ¥¹(Fortune Compass)¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£2024Ç¯12·î26Æü(ÌÚ)¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡È¹¬±¿¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¹¡É¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¿·ºî¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥ô¥¡¡¼¥ß¥ê¥ª¥ó¤Ï¡¢¡ÈIDENTIFY JEWELRY¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¿È¤ËÃå¤±¤ë¿Í¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÉ½¤¹¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£¿·Ç¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥³¥ó¥Ñ¥¹¡×¤Ï¡¢´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿1Ç¯¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë¡¢¿Ê¤à¤Ù¤­Æ»¤ä¹¬±¿¤ò