Lisandra Paraguassu[¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢ £²£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ö¥é¥¸¥ë³°Ì³¾Ê¤Ï£²£·Æü¡¢Ãæ¹ñÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡ËÂç¼ê¡¢Èæ°¡íì¡Ê£Â£Ù£Ä¡Ë¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëËÌÅìÉô¥Ð¥¤¥¢½£¹©¾ì·úÀß¸½¾ì¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¿¼¹ï¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶­ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÏ«Æ¯¥Ó¥¶¤ÎÈ¯µë¤òÄä»ß¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¸½¾ì¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô£±£¶£³¿Í¤¬¡ÖÅÛÎì¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¡×¤Çºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÏ«Æ¯¸¡»¡Ä£¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ï«Æ¯¼Ô¤ò¸ÛÍÑ¤·¤¿·úÀß¶È¼Ô¤Î¶â