¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï30Æü¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿MF¾¾Â¼Í¥ÂÀ(23)¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¾¾Â¼¤Ï7·î¤ËÅìµþV¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¡¢J1¥ê¡¼¥°Àï12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Éüµ¢¤ËºÝ¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡Ö¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤Ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¡¢¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î¾¡Íø¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¤Þ¤¿¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡üMF¾¾Â¼Í¥ÂÀ(¤Þ¤Ä¤à¤é¡¦¤æ¤¦¤¿)