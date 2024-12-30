·ëº§À¸³è¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢»Ù¤¨¹ç¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤­¤Ë¤ÏÉÂµ¤¤ä²ø²æ¤Ê¤É¤Îº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¡¢É×¤ÎÂÐ±þ¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢É×¤Ë¤è¤ëÌäÂê¹ÔÆ°¤È¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£ÉÂµ¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤Î¤Ê¤µ·ëº§À¸³è¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤ÎÍ½´ü¤»¤Ì»öÂÖ¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Íý²ò¤È¶¨ÎÏ¤Ç¤¹¡£É×ÉØ¤Ç¸ß¤¤¤Î·ò¹¯¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¤