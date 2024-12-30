¡ÖiPhone¤ÏÊØÍø¤Ê¤Î¡©¡×¡ÖAndroid¤È¤É¤³¤¬°ã¤¦¡©¡×¤Ê¤É¥¹¥Þ¥ÛÁª¤Ó¤ÇÇº¤àÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢iPhone¤ÈAndroid¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ Android¤«¤éiPhone¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¸åÈ¾¤Ëµ­ºÜ¤¹¤ë¥Çー¥¿°Ü¹Ô¤ÎÃí°ÕÅÀ¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£ ¡ÚPR¡Ûº£¿Íµ¤¤Î¥¹¥Þ¥ÛÊÝ¸±¡ª ¤ª¤¹¤¹