¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÆî¥¯¥ê(@Nankuri8172)¤µ¤ó¤¬¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÄÁ²óÅú¤Ç¤¹¡£Å´Æ»¥ª¥¿¥¯¤À¤È¤¤¤¦Æî¥¯¥ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®5¤Ë¤·¤Æ¤¹¤Ç¤ËÅ´Æ»¹¥¤­¤ÎÊÒÎÚ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤½¤Î²óÅú¤Ë»×¤ï¤ºÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£Å´Æ»¹¥¤­¤Ê¤éÌÌÇò¤µ¤âÇÜÁý¤¹¤ë¤½¤Î²óÅú¤È¤Ï¡© ¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î´Á»ú¥Æ¥¹¥È¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡© Åê¹Æ¼Ô¡¦Æî¥¯¥ê¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤¬¾®³Ø5Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿»þ¤Î´Á»ú¥Æ¥¹¥È¤ò¸«