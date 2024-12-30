¡Ö·õµÒ¾¦Çä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ½÷ÍÑ¿´ËÀ¡×(¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë) º£¡¢ºÇ¤âÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤ÇÐÍ¥¡¦»³¸ýÇÏÌÚÌé¡£1998Ç¯¤ÎÆüÃæ¹çºî±Ç²è¡ÖÀï¾ì¤Ëºé¤¯²Ö¡×¤ÇÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢2000Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö±«¾å¤¬¤ë¡×¤Ç»þÂå·à¤Ë½éÄ©Àï¡£Æ±ºî¤Ï¡Ö°¤ÌïÂËÆ²¤À¤è¤ê¡×¡¢¡ÖÇî»Î¤Î°¦¤·¤¿¿ô¼°¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¾®Àôô¡»Ë´ÆÆÄ¤¬¡¢»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¤Î¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¹õß·ÌÀ¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤¿µÓËÜ¤òÊäºî¤·¤Æ±Ç²è²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¼ç±é¤Ï»ûÈøæâ¤¬Ì³¤á¡¢»³¸ý¤Ï