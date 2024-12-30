660cc¤Î¿··¿¡Ö·ÚÎÌ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¡×È¯É½¡ª¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï2024Ç¯11·î19Æü¡¢¿··¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä660¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£660cc¤Î¿··¿¡Ö·ÚÎÌ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¡×È¯É½¡ª¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä660¤Ï¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤ÎÅÁÅý¤Ç¤¢¤ë¸ÄÀ­Åª¤Ê3µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥È¤Ê¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÓÉÒ¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¡£¡Ú²èÁü¡Û¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬660cc¤Î¿··¿¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¡×