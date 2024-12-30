2024Ç¯¤Ë°ìÈÖ²Î¤ï¤ì¤¿¼çÂê²Î¤òºîÉÊ¤´¤È¤Ë¡ØËÜÅö¤Ë²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼çÂê²Î¡Ù¥é¥ó¥­¥ó¥°¤È¤·¤ÆÄ´ºº¡¢¶È³¦ºÇÂ¿¤ÎÇÛ¿®¶Ê¿ô¤ò¸Ø¤ë¶ÈÌ³ÍÑÄÌ¿®¥«¥é¥ª¥±¡ÖJOYSOUND¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Æ²Î¾§¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Î²ó¿ô¤Ë´ð¤Å¤­½¸·×¤·¤¿¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òº£Ç¯¤â¸ø³«¤¹¤ë¡£ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¡Ø¥Þ¥¯¥í¥¹¡Ù¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤ä¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃ»£¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢ºäÆ»¥·¥ê¡¼¥º¡¢¤½¤·¤ÆCreepy Nuts¤Þ¤Ç¡¢5ÆüÏ¢Â³