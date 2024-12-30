´Ú¹ñ¤Ç29Æüµ¯¤­¤¿Î¹µÒµ¡»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢179¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¸¶°øµæÌÀ¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤­¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡Û»ö¸ÎÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¸¶°øµæÌÀ¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Ï¶õ¹ÁÂ¦¤Î¸¶°ø¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Ïµ¡ÂÎÂ¦¤Î¸¶°ø¤Ç¤¹¡£¶õ¹ÁÂ¦¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ïº£²ó¼ç¤Ê¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¡¼¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢Ä»¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ç²áµî¤Ë¥ê¥¹¥¯¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢½½Ê¬¤ÊÂÐºö¤¬¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¡£¤Þ¤¿¡¢Î¹µÒµ¡¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÊÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈï³²¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤¿¤È¤Î»Ø