¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿åÃ«Íªè½¡Ê34¡Ë¤¬29Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸µ¡ÖSKE48¡×¤ÎÂç¾ìÈþÆà¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò·Ð¤ÆÂè1»ÒÇ¥¿±¡ÖÉÔ°ÂÄê¤ÊÇ¥¿±½é´ü¤À¤Ã¤¿¡×¥Ù¥Ó¡¼¤òÊú¤¯¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö2024Ç¯¡¢¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÂç¤­¤Ê½ÐÍè»ö¤ÏÂè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¼«Á³Ç¥¿±¤¬Æñ¤·¤¤ÂÎ¼Á¤Î¤¿¤á¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¸²Èù¼øÀº¤Ç°Ü¿¢¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¡£·ÎÎ±Î®»º¡¢¥Ð¥Ë¥·¥ó¥°¥Ä¥¤¥ó¡¢¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¤Ë¤è¤ëÅ¾±¡¤Ê¤É¤â¤¢¤ê½Ð»ºÅöÆü¤Þ¤ÇÉÔ°Â¤Ê