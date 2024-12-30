CM¥µ¥¤¥È¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤¬´ë²èÊÔ½¸¤¹¤ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥é¥ó¥­¥ó¥°¡¼¡ª¡×¤¬¡¢¡Ö´ØÅì¤Î½é·Ø¥¹¥Ý¥Ã¥È¿Íµ¤¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2024Ç¯11·î17Æü¡¢Á´Ç¯Âå¤ÎÃË½÷¡ÊÀ­ÊÌ²óÅú¤·¤Ê¤¤¤ò´Þ¤à¡Ë8987¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1°Ì¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤·úÂ¤Êª¡×¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È3°Ì¤Ï¡ÖÀõÁð»û¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¡×¤Ç¡¢512É¼¤Ç¤·¤¿¡£²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2°Ì¤Ë¤Ï¡ÖÌÀ¼£¿ÀµÜ¡ÊÅìµþ