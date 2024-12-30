²Î¼ê¤Î²®ÌîÌÜÍÎ»Ò¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬£³£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¡ô¤¤¤Ä¤«¤Î»ä¡ô£¹£°Ç¯Âå¡ô£²£°Âå¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Î¤ß¤òµ­¤·¤¿²®ÌîÌÜ¡£¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¹õ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¾æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥ì¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¤ÈÉñÂæ°áÁõ¤È¸«¤é¤ì¤ë¥Ï¡¼¥É¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È»Ñ¤È¡¢¤É¥¢¥Ã¥×¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡ÖÌÜÎÏ¡×¡Ö¤³¤ì¤¾²®ÌîÌÜÍÎ»Ò¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÏ»ËÜÌÚ½ã¾ðÇÉ¡©