¢¡»¥ËÚµ­Ç°¡¦£Ç£²¡Ê£¸·î£±£¸Æü¡¢»¥ËÚ¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢£±£±Æ¬Î©¤Æ¢¨£±Æ¬¤¬¶¥Áö½ü³°¡áÎÉ¡Ë¼«²ü¤Î°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î»¥ËÚµ­Ç°¤ÏÈó¾ï¤Ëµ­²±¤Ë»Ä¤ë¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë²Æ¤Î¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼£Ç£²¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉñÂæ¤Ç¡¢£µÈÖ¿Íµ¤¤ÎÉúÊ¼¤À¤Ã¤¿¥Î¡¼¥¹¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡Ê²´£¶ºÐ¡¢Èþ±º¡¦±üÂ¼Éð±¹¼Ë¡¢Éã¥â¡¼¥ê¥¹¡Ë¤¬´°¾¡¤Ç½Å¾Þ£³¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¶âÀ±¤òµó¤²¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Í½ÁÛ¤ËÀ¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄËº¨¤Î¶Ë¤ß¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¥¢¥á¥ê