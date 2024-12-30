30ÆüÃëÁ°¡¢²¼´Ø»Ô¸åÅÄÄ®¤Î½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¼´Ø»Ô¸åÅÄÄ®5ÃúÌÜÉÕ¶á¤Î»³¿þ¤Ë¤¢¤ë½»Âð¤Ç¤¹¡£30Æü¸áÁ°11»þ37Ê¬¤³¤í¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Ï¡¢¸á¸å0»þ41Ê¬¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï¡¢Æ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£