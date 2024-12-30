¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¿·NISA¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¿Ìä¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¿¼Ìî¹¯É§¤µ¤ó¤¬Åú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡ÖÂ»ÀÚ¤ê¤Î·èÃÇ¤¬¤Ç¤­¤º¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£Q. ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â»ÀÚ¤ê¤Ç¤­¤º¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡Ö¸½ºß¡¢100Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÂ»¼º¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢±ß¹â¤¬¿Ê¤à¤È300Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÂ»¼º¤Ë¤Ê¤ëÆü¤â¤¢¤ê¡¢Àº¿À¾õÂÖ¤¬Ê¿¾ï¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÂ»ÀÚ