¤ª¾Ð¤¤¤Î»Å»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½÷Í¥¡¦¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âË»¤·¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤ëÀÄÌÚ¤µ¤ó¡£º£²ó¤Ï¡Ö2024Ç¯¤Î¼«Ê¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡×¤òÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤ª¹¥¤ß¾Æ¤­* * * * * * *ÀÄÌÚ¤µ¤ä¤«¡ÖÄÉÅé¡¦¾®ÁÒÃÒ¾¼¤µ¤ó¤¬¤ó¤Î¤³¤È¡¢¿Æ¤È¤Î¤³¤È¡¢¤ªÏÃ¤·¤Ç¤­¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ï¤³¤Á¤é¡Ö´ñÀ×¤Î9Ï¢µÙ¡×¥¹¥¿¡¼¥È2024¤¬½ª¤ï¤ë¡£º£Æü¤Ï27Æü¤Ç¡¢ÌÀÆü¤ÏÃÏ¸µ°¦ÃÎ¸©¤Ç»£±Æ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì¼¤òÏ¢¤ì¤ÆÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÂ­ÊÁ¥µ