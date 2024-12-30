Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÅÄÃæÍµÆó¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¤Î¸¡º÷¤Á¤ã¤ó·Ý¿Í¤Á¤ã¤ó¥Í¥¿º×¤ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë£²£°£²£´¡×¤Ç¡¢£²¤Ä¤Î½ÐÍè»ö¤ÇÂÀÅÄ¸÷¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤¿¡£¥È¥ê¤ÇÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤¿Çú¾ÐÌäÂê¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÆ°¤­²ó¤ê¡¢ÂÀÅÄ¤â¡ÖÂ©¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤ó¤À¤è¡£Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Ç£±»þ´Ö£µ£°Ê¬¡¢Ì¡ºÍ¤ò¤ä¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤³¤Î¥Í¥¿¡¢Á´Á³¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Ê¤ó¤«¡¢³Ú²°¤Ç¥¦¥ó¥³¤â¤é¤·¤¿¡×¤ÈÅÄÃæ¤Î¼ºÂÖ¤òË½Ïª¤·¤¿¡£¾éÃÌ¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢