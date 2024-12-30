Anton KolodyazhnyyGuy Faulconbridge[¥â¥¹¥¯¥ï £²£¹Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥í¥·¥¢¤Î¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ï£²£¹Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤¬³ËÅëºÜ²ÄÇ½¤ÊÃæ¡¦Ã»µ÷Î¥¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ËÇÛÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÇÛÈ÷¤Î¡ÖÅà·ë¡×¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÃæ¡¦Ã»µ÷Î¥¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÇÛÈ÷ºÆ³«¤Î²ÄÇ½À­¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤ËÇÛÈ÷¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ì¤ÐÅìÀ¾ÎäÀï¸å¤ËÈ¯¸ú¤·¤¿ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê³Ë·³½Ì¾òÌó¤Î£±¤Ä¤Ç¤¢¤ëÃæµ÷Î¥³ËÀïÎÏ¡Ê£É£Î£Æ¡ËÇÑ´þ¾ò