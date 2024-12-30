[caption id="attachment_1272490" align="aligncenter" width="600"] À¹¤êÉÕ¤±Îã[/caption]ÆüÀ®¶¦±×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö'oli'ono(¥ª¥ê¥ª¥Î)¡×¤Ï¡¢¡Ö'oli'ono ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó ¥­¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¡×¤ò2024Ç¯12·î¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¤À¡£¡Ö'oli'ono¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö'oli'ono¡×¤È¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¸ì¤Ç¡Ö¹¬¤»¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¡Çoli¡×¤È¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Çono¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤À¤½¤¦¡£ÆüÀ®¶¦±×¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè90Ç¯°Ê¾å¡¢ÀìÌç¾¦¼Ò¤È¤·¤Æ¹âÉÊ¼Á¤Ê¿©ÉÊ¸¶ºàÎÁ¤ò¶¡µë¤·¤Æ