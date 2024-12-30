¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×SEVENTEEN¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBSS(¥Ö¥½¥¯¥¹¥ó)¡×¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò±ä´ü¤·¤¿¡£SEVENTEENÂ¦¤Ï12·î29Æü¡¢¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖËÜÆü18»þ¤Ë¸ø³«Í½Äê¤À¤Ã¤¿¥Ö¥½¥¯¥¹¥ó¤Î2nd¥·¥ó¥°¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTELEPARTY¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ÊÑ¹¹¸å¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆ±Æü¸áÁ°¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤ÎÎ¹µÒ