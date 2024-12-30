2023Ç¯12·î¤ËÊÆÇÐÍ¥¥­¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¡Ê60¡Ë¤Î¼«Âð¤«¤éÅð¤Þ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¹âµéÏÓ»þ·×¤¬28Æü¡¢¥Á¥ê¤Î¼óÅÔ¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤ÈÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë¥ê¡¼¥Ö¥¹¤¬ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë½êÍ­¤¹¤ë¼«Âð¤Ë¥¹¥­¡¼ÍÑ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÃË¤¬¿¯Æþ¤·¡¢½Æ1Ãú¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·Ù»¡¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿»þ¤Ë¤ÏÈÈ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÆ¨¤²¤¿¸å¤Ç¡¢»ö·ïÅö»þ¥ê¡¼¥Ö¥¹¤Ï¼«Âð¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÏ¢¤Î¶¯Åð»ö·ï¤Ë´ØÏ¢¤·