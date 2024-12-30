»ä¡Ê¥ä¥¹¥³¡Ë¤Ë¤ÏÌ¼¤¬2¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹½÷¤Î¥µ¥ä¥«¤Ï26ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¡£´ë¶È¤Î¸¦µæ½ê¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÆ±¤¤Ç¯¤Î¥ê¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¯¤ó¤È¤ªÉÕ¤­¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡½÷¤Î¥æ¥ê¤ÏÂç³Ø4Ç¯À¸¡£Èà»á¤Î¥·¥ó¥¸¤¯¤ó¤Ï28ºÐ¡¢²ñÏÃ¤â¹ÔÆ°¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤¹¡£Èà»á2¿Í¤Ï»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤È¤âÌÌ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤­¤É¤­³§¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¸«¤ë¤«¤é¤ËÍê¤ê¤Ê¤¯¡¢¶õµ¤¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤¥ê¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¯¤ó¤Ë¡¢»ä¤Ï²ñ¤¦¤¿¤Ó¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ä