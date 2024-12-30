¼õ¤±»ý¤Á¤Î¥¯¥é¥¹¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤¯³¨¤¬¡Ö¤«¤¿¤¤¡×¤Î¤Ï¡¢Ã´Ç¤¤Ç¤¢¤ë¼«¿È¤¬¸¶°ø¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤Þ¤Þ¤Þ(@decoboco.tama)¤µ¤ó¡£ÆÀ°Õ¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î³¨¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ØÍÄÃÕ±à¶µÍ¡¤Î»ä¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÁ°¤Ç³¨¤òÉÁ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡ÙÂè2ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ©decoboco.tama ©decoboco.tama ©decoboco.tama ©decoboco.tama