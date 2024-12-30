¡Ú¡Ö¸÷¤ëÀ¹¤ê±ö¡×¡Û 2025Ç¯1·î7Æü～ ½ç¼¡È¯Çä ²Á³Ê¡§1²ó500±ß ¡Ö¸÷¤ëÀ¹¤ê±ö¡× ¥¿ー¥ê¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¸÷¤ëÀ¹¤ê±ö¡×¤ò2025Ç¯1·î7Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó500±ß¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÀ¹¤ê±ö¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¸÷¤òÊü¤Ä»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Çò¤¯¸÷¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥¤¥×¤È¡¢¸÷¤Î¿§¤¬½çÈÖ¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥ì¥¤