¡Ú¡ÖŽÙŽ¶ŽÜŽÁŽ¬ŽÝ¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡Û 12·î30Æü È¯É½ ¥³¥È¥Ö¥­¥ä¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦ÎÜÀî¤Í¤®»á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖŽÙŽ¶ŽÜŽÁŽ¬ŽÝ¡×¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤ò12·î30Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£ ËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÏÎÜÀî¤Í¤®»á¤Ë¤è¤ë¿·µ¬ÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸µ¤ËÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯12·î29Æü¡¢30Æü³«ºÅ¤Î¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È105¡×¤Ë¤ÆÆ±»á»²²Ã¤Î¥µー¥¯¥ë¿·´©¤ÎÉ½»æ¤Ë