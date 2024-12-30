2025Ç¯1·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë21»þ00Ê¬¡Á22»þ54Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ¡¢²ÃÆ£¹À¼¡MC¤Î¡Ö¤»¤Ã¤«¤ÁÊÙ¶¯¡×¤òÊüÁ÷¡£2025Ç¯1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë13»þ30Ê¬¡Á15»þ30Ê¬¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¿·Ç¯Áá¡¹¤»¤Ã¤«¤Á¤ËÂè2ÃÆ¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¡ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤¹¤ë¾ðÊó¡É¤ä¡ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿ÃÎ¼±¡É¤ò¡¢ÊÙ¶¯¥ê¡¼¥À¡¼¤³¤È¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡Ë¤¬Í¾·×¤Ê¡Ö¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¡×¡Ö¤¿¤á¡×¡Ö¤Þ¤¿¤®¡×¤ò°ìÀÚÆþ¤ì¤º¤ËÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ëÈÖÁÈ¡£1·î4ÆüÊüÁ÷¤ÎÊÙ¶¯¥²¥¹¥È¤Ïº´µ×´ÖÀë¹Ô¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá