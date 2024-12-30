À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ï30Æü¡¢FW¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ö¥é¥¬(28)¤Î´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ²ÃÆþ½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ö¥é¥¬¤Ïº£µ¨¡¢Êì¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥µ¥ó¥È¥¹¤«¤é²ÃÆþ¡£J2¥ê¡¼¥°35»î¹ç8¥´¡¼¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¡õJ1¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢1Ç¯¤ÇÂàÃÄ¤Î±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¥Ö¥é¥¬¤Ç¤¹¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê1 Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤ÎÌµ¾ò·ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¼ç¤È¤Ê¤ëÌÜÉ¸¡¢¤½¤·¤ÆÇ°´ê¤Î