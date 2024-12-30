¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦Åìµþ£°£³¤¬£²£·Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¤Î¸¡º÷¤Á¤ã¤ó·Ý¿Í¤Á¤ã¤ó¥Í¥¿º×¤ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ç¡¢¥Í¥¿¤òÈäÏª¡£Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤â¡Ö¾×·âÅª¤Ê¥Í¥¿¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£Åìµþ£°£³¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç³ÑÅÄ¤ÎºâÉÛ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥Í¥¿¤òÈäÏª¡£¤Û¤Ü³ÑÅÄ£±¿Í¤¬¤·¤ã¤Ù¤ê¡¢ÈÓÄÍ¡¢Ë­ËÜ¤Ï´ù¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£ÂçÁû¤®¤·¤ÆºâÉÛ¤òÃµ¤¹¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤³¤º¡¢³ÑÅÄ¤Ï¼«Ê¬¤¬Î¥ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿´Ö¤ËÉô²°¤Ë¤¤¤¿ÈÓÄÍ¡¢Ë­ËÜ¤Ëµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤â