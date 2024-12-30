ÁªµóÀïÅöÆü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¶µ²ñ¤ÇÅêÉ¼¤¹¤ë¿Í¡¹/David Dee Delgado/AFP/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤¿»þ¡¢ÊÆÂçÅýÎÎÁª¤¬¸½¿¦¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤È¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤ÎºÆÂÐ·è¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¡££²£°£²£°Ç¯ÂçÅýÎÎÁª¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤òÇË¤ê¡¢»Ë¾åºÇ¹âÎð¤ÇÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ï¡¢£¸£±ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ÇºÆÁª¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶¦ÏÂÅÞÍ­¸¢¼Ô¤Î´Ö¤ÇÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò°Ý»ý¡£¶¦ÏÂÅÞÆâ¤«¤éÂÐ¹³ÇÏ¤¬¸½¤ì¤¿¤¬