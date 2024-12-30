[£²£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹²ñ¼Ò¥Ù¡¼¥«¡¼¡¦¥Ò¥å¡¼¥º¤Î½µ´Ö¥Ç¡¼¥¿¡Ê£²£·Æü¤Þ¤Ç¤Î½µ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÆâ¤ÎÀÐÌý¡¦Å·Á³¥¬¥¹·¡ºï¥ê¥°²ÔÆ¯¿ô¤Ï£µ£¸£¹´ð¤Ç¡¢£³½µÏ¢Â³¤ÇÁ°½µ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¤À¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç¤Ï£³£³´ð¡Ê£µ¡¥£³¡ó¡Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£ÀÐÌý¥ê¥°¤Ï£´£¸£³´ð¡¢¥¬¥¹¥ê¥°¤Ï£±£°£²´ð¤ÇÁ°½µ¤«¤é¤È¤â¤Ë²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯´Ö¤Ç¤Ï£²£°£²£°Ç¯°ÊÍè½é¤á¤Æ£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸º¾¯¤·¤¿¡£ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹·¡ºï¥ê¥°²ÔÆ¯¿ô¤Ï£²£±Ç¯¤È£²£²Ç¯¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì£¶£·